Как проверить молоко на натуральность: порошок на дне — сразу выбрасывайте

Чтобы сделать молоко внешне гуще и жирнее, увеличить срок его хранения, некоторые недобросовестные производители идут на хитрость. Они подмешивают в состав продукта то, чего совсем не должно быть в нем: соду, крахмал и мел.

Если вы не хотите питаться такой дрянью, проверяйте молоко дома на натуральность. Есть несколько методов.

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Налейте молоко в столовую ложку и поднесите к плите, нагревайте некоторое время, а потом слейте в мисочку. Если на дне ложки останется порошок, то значит это молоко разводили крахмалом.

Второй метод позволяет выявить соду в молоке. Накапайте в мисочку с молоком немного уксуса. Если продукт дал обильную пену, значит сода в составе есть.

Мел в молоке выявит йод, накапайте немного этого вещества в продукт и посмотрите на его цвет. Если молоко посинело, значит мел в его составе имеется.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».