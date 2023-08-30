Мудрая бабушка всегда клала лавровый лист в шкаф: причина нас потрясла

Лавровый лист стоит копейки в продуктовых магазинах, а обладает такой пользой! Не случайно наши бабушки всегда раскладывали эту приправу на кухонных полочках.

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Лаврового листа как огня боятся разного рода жучки и прочие насекомые. Они не выносят запаха этой приправы. Если рядом лавровый лист, в вашей муке и крупе никогда не заведутся насекомые!

Кроме того, лавровый лист насыщает шкафчики ароматом, отпугивает грибок, который может образоваться при повышенной влажности. Бактерии тоже не хотят рядом селиться.

Источник: Telegram-канал «Горничная».