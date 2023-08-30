Люди раскрыли рты, увидев курс доллара: до 5 сентября цифры будут шальными

Курс доллара с самого утра 30 августа вырос на 57 копеек, дойдя до показателя в 96,02 рубля.

Увы, но в большинстве своем финансовые аналитики пока не видят причин для того, чтобы рубль серьезно укрепился.

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Среди причин, вызывающих рост доллара, они называют внешнеполитические факторы, окончание налогового периода, снижение активности экспортеров.

«Поскольку ключевых фундаментальных факторов для разворота рубля нет, а налоговый период завершен, то ожидаю умеренного роста доллара до 97,5 рубля к 5 сентября», — прокомментировал финансовый аналитик Владислав Антонов из BitRiver.

Источник: 1prime.ru