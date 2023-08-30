Все спрашивают, почему наши комнатные цветы растут, как в тропиках: ответ — янтарная кислота

Копеечная янтарная кислота — один из самых мощных стимуляторов роста для любых растений.

Ей можно возрождать садовые посадки, либо помогать комнатным цветам. Янтарная кислота входит в состав растительной клетки, поэтому оказывает мгновенный эффект, воздействуя на растения напрямую.

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В 1 литре теплой воды разведите 1 таблетку янтарной кислоты. Пролейте растения сразу же, хранить раствор нельзя.

Подкормка с янтарной кислотой повышает иммунитет растений и помогает наращиванию зеленой массы.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».