Все спрашивают, почему наши комнатные цветы растут, как в тропиках: ответ — янтарная кислота

Копеечная янтарная кислота — один из самых мощных стимуляторов роста для любых растений.
Ей можно возрождать садовые посадки, либо помогать комнатным цветам. Янтарная кислота входит в состав растительной клетки, поэтому оказывает мгновенный эффект, воздействуя на растения напрямую.
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В 1 литре теплой воды разведите 1 таблетку янтарной кислоты. Пролейте растения сразу же, хранить раствор нельзя.
Подкормка с янтарной кислотой повышает иммунитет растений и помогает наращиванию зеленой массы.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».