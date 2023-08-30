Какой комнатный цветок обязательно нужно ставить на кухне: впитывает все токсины, освежает

Обязательно поставьте у себя на кухне горшочек с хлорофитумом. Это простое и неприхотливое растение не просто так называют «легкими дома».

Хлорофитум отличается от своих собратьев тем, что способен впитать из воздуха токсины, формальдегид, продукты распада, которые образуются при горении.

Также этот цветок будет уместен в творческих мастерских и в помещениях, в которых мы больше всего проводим время. Он насыщает комнату кислородом и собирает на себе пыль.

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В благодарность промывайте периодически хлорофитум под легким душем с приятной для него температурой воды в 35-37 градусов.

Источник: YouTube-канал «Домашний гид Лариса Зарубина»