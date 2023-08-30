Своими глазами увидели, как тля осыпается градом: выгнали подзаборной травой

Почти у каждого садовода и огородника возле забора растет чистотел. Его можно использовать не только в народной медицине, но и для отпугивания огородных вредителей.

Отвар чистотела, к примеру, отлично справляется с надоедливой тлей. Одного опрыскивания порой хватает, чтобы все насекомые осыпались градом подчистую.

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Заливаем сорванный чистотел 2 литрами воды, ставим на плиту, чтобы все хорошенько прокипело. Процеживаем, кладем 200 граммов натертого мыла. Полученный концентрат разводим 20 литрами воды.

Опрыскиваем посадки и наслаждаемся чистотой растений!

Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород».