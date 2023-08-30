Подержали кастрюлю в содовом растворе — черный нагар с днища отщелкался сразу: глазам не поверили

При помощи пищевой соды вы с легкостью можете удалить черный нагар с днищ сковородок и кастрюль. Но тереть веществом наслоения не нужно! Это мало поможет.

Нужно сделать водный раствор. Именно он отслоит все лишнее с посуды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поместим посуду в большую емкость. Вольем 6 литров воды, положим в нее 500 г пищевой соды. Отправим емкость на плиту.

Доведем до кипения, убавим огонь, подождем 2–3 часа. Дадим нашей посуде остыть, промоем моющим средством.

Источник: sovkusom.ru