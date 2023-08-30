Как при помощи бутылки отмыть унитаз до блеска: секрет — внутри

Чтобы не тратить свое драгоценное время на ежедневное надраивание унитаза, воспользуйтесь этим простым лайфхаком с бутылкой. Она сама все отмоет за вас и наполнит туалет свежестью и ароматом.

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Для начала найдем маленькую пластиковую бутылочку, любое дезинфицирующее средство, жидкость для мытья посуды.

Вещества смешаем и наполним составом бутылочку, сделаем ножом несколько разрезов и установим тару горизонтально в бачке, закроем крышкой.

Жидкость будет при каждом смыве омывать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом. А нам останется только периодически проходиться ершиком, желтых пятен и известкового налета на унитазе мы больше не увидим.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»