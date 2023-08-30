Объявлен курс доллара на 1 октября: судьбоносный поворот на 180 градусов

Однако экономические аналитики уверены, что к 1 октября ситуация изменится кардинально. Доллар будет ничтожно дешеветь, так как на Западе начнется отопительный период. Да и ЦБ, возможно, в середине сентября снова повысит ключевую ставку.

«Если так произойдет, то доллар может упасть ниже 80 рублей — как в лучшие времена последнего времени», — заявила экономист Екатерина Константинова.

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