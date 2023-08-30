Какое растение не просто так ставят на подоконниках в клиниках: первый помощник и очиститель помещений

Хлорофитум. Фото: соцсети

Этот цветок способен на многое.

Очень неприхотливое комнатное растение хлорофитум, которое популярно в России с незапамятных времен, на самом деле обладает массой полезных качеств.

Его не зря в советское время высаживали во всех больницах, поликлиниках, школах и детских садах. Цветок является мощнейшим очистителем воздуха, иногда его называют «легкими дома».

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Растение поглощает из воздуха токсины, формальдегид, продукты распада, которые образуются при горении. Поэтому цветок рекомендуют ставить на кухне.

К тому же хлорофитум собирает на себе пыль, освежая помещения.

Источник: marieclaire.ru

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