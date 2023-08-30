Какое растение не просто так ставят на подоконниках в клиниках: первый помощник и очиститель помещений

Очень неприхотливое комнатное растение хлорофитум, которое популярно в России с незапамятных времен, на самом деле обладает массой полезных качеств.

Его не зря в советское время высаживали во всех больницах, поликлиниках, школах и детских садах. Цветок является мощнейшим очистителем воздуха, иногда его называют «легкими дома».