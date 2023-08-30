Два лучших способа убрать сорняки вокруг плитки: иссыхают на глазах и не появляются

Если вы устали на своей даче или у частного дома выдергивать сорняки вокруг плитки, значит этот лайфхак для вас.

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Надоедливую траву можно просто обработать, и она в одно мгновение сама отсохнет. Для этого не нужно покупать дорогие средства против сорняков, а просто запаситесь либо солью, либо самым дешевым уксусом.

Присыпав солью, трава засохнет через пару дней. И не сможет долго расти на этом месте, поскольку солончак - не лучшая среда для развития растений.

С уксусом - реакция будет еще скорее. Трава скукожится при его воздействии моментально. Почва также длительное время будет непригодна для роста сорняков.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».