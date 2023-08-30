Рассказываем, как легко отмыть пожелтевшую ванну: покупаем в аптеке средство за 11 рублей и просто поливаем

Любая ванна ежедневно подвергается атаке загрязнений, микробов и грибков, а потом рано или поздно покрывается желтым налетом.

Удалять его - не самое приятное занятие, к тому же не самое легкое. Эти наслоения въедаются в поверхность и смыть их обычными средствами порой бывает крайне тяжело.

И тут на помощь может прийти народный состав с аптечным ингредиентом за какие-то 11 рублей. Речь идет о перекиси водорода.

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Возьмите 50 мл перекиси, смешайте ее со 100 мл нашатырного спирта, смочите в получившемся растворе губку и протрите ванну.

При сильном загрязнении и минеральных наслоениях смочите салфетки в растворе и оставьте на ночь, утром уберите их и смойте водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».