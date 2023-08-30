Что будет с долларом осенью 2023 года: аналитики высказались о дефолте

Многие россияне привыкли связывать падение рубля с дефолтом. Люди помнят печальный опыт из 90-х, когда наша валюта обесценилась, власти не смогли платить пенсии и другие социальные выплаты, и объявили дефолт.

Однако сейчас ситуация совершенно другая. Экономические аналитики заявляют, что осенью доллар, скорее всего будет высоким - в районе 100 рублей.

«Но повышение цен и инфляция – это еще не девальвация, и конечно же, не дефолт. Наша экономика достойно преодолеет трудности, и уже через 2-3 года ее ожидает полнейший рассвет», - уверена доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Ирина Максимова.

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