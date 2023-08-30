Эти комнатные цветы — лучшие уборщики дома: собирают листьями всю дрянь из помещений

Фикус в России никогда не рос в природе, однако с давних пор наши соотечественники держали его в домах. Растение очень декоративно, привлекательно, к тому же обладает очищающими способностями.

Наши предки знали об этом, теперь же полезные свойства фикуса уже официально доказаны учеными.

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Позитивные качества фикуса описали ученые NASA. Согласно их данным, фикус каучуконосный, или фикус эластичный (с большими толстыми листьями, он наиболее распространен), лучше других комнатных растений очищает воздух от загрязнителей вроде пыли.

Их листья притягивают к себе пылинки и удерживают плотно на себе. Чтобы цветок не терял своей привлекательности и чистоты, его рекомендуют периодически сбрызгивать водой или промывать под душем, включая слабую струю.

Источник: marieclaire.ru