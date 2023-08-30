«Соответствует требованиям безопасности»: какой дешевый кофе рекомендует Росконтроль

В этом году кофе на прилавках российских магазинов стало меньше. А цены на напиток взлетели.
Несмотря на это, Росконтроль выделил доступный по цене кофе. При этом дешевый вариант практически не будет отличаться по вкусу от дорого кофе.
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Покупатели отмечают, что этот кофе многие недооценивают. И зря. Речь идет о кофе «Каждый день».
«Этот кофе соответствует требованиям безопасности по содержанию токсичных элементов. Микотоксин (афлатоксин B1) не обнаружен. Фактов недостоверной маркировки не выявлено», – отметили в Росконтроле.
Еще не стоит отказываться от напитков марок Ambassador Platinum, Nescafe, Bushido и Bonvida. Об этом рассказали в Дзен-канале «Росконтроль».