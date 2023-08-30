Убираем жирный налет на кухне одним движением: нанесли это средство — сам растворился

Налет на кухонной мебели появляется неизменно, даже у самых рачительных и чистоплотных хозяюшек. Поэтому данный лайфхак обязательно вам пригодится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Мы все знаем, как непросто отмыть этот липкий жир с поверхностей. Однако это домашнее средство убирает его одним движением.

Приготовьте соду, уксус и любое моющее средство. Возьмите 4 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, немного моющего средства, хорошо перемешайте.

Нанесите средство на липкую поверхность, оставьте на 20 минут и смойте.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».