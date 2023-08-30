Как возродить герань одной каплей йода: даже самая чахлая начнет давать цветы шапками

Совсем немного йода поможет возродить герань, которая отказывается цвести и начала чахнуть.

Йод является мощным активатором роста и цветения растений, оказывает возрождающую функцию, помогает побороть ряд недугов герани.

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В 1 литре воды растворите каплю йода. Этим раствором в объеме 60 миллилитров нужно пролить стенки горшка.

Помните, что в саду герань можно держать только до начала заморозков. Если за окном +2...−5 градусов, цветок обрезайте и пересаживайте в горшки. Держите их далее в прохладном месте (температура — 10–13 градусов).

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».