Магия 30 августа: какие энергетика и значение у этого дня

Цифры и деньги. Фото: Global Look Press 

Нумерологи озвучили цифру дня.

Стало известно, что таит в себе 30 августа с точки зрения нумерологии.

Эксперты в этой области подчеркнули, что числом этого дня является девятка.

Положительный момент такого числа — доброжелательный настрой к окружающему миру.

Сострадание, а также понимание близкого — вот на что стоит обратить внимание 30 августа.

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Энергия любви и гармонии окутывает все и всех в один из последних дней лета. Поэтому сегодня рекомендуется быть немного добрее, чем обычно. Об этом сообщили в horoscopes.rambler.ru.

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