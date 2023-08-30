Магия 30 августа: какие энергетика и значение у этого дня

Сострадание, а также понимание близкого — вот на что стоит обратить внимание 30 августа.

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Энергия любви и гармонии окутывает все и всех в один из последних дней лета. Поэтому сегодня рекомендуется быть немного добрее, чем обычно. Об этом сообщили в horoscopes.rambler.ru.