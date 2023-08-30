Хватит закупать доллары! Озвучен курс валюты на ближайшие дни — панике места нет

Россияне немало напуганы появившейся вдруг тенденцией на повышение курса доллара. Кое-кто поспешил закупить валюту, пока она не подскочила в цене еще больше.

После окончания налогового периода в России «американец» стал отыгрывать потери на торгах. И, согласно последним данным с Мосбиржи, сейчас его курс составляет 95,46 рубля.

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Финансовый аналитик Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» подтверждает, что рубль действительно выглядит слабо на торгах. Однако эксперт видит меры поддержки отечественной валюты со стороны государства. Поэтому стоит несколько раз подумать, вкладывая свои сбережения в иностранную валюту в данный период, взвесить все за и против.

«По-видимому, договоренности властей с крупными экспортерами помогают поддерживать относительную стабильность курса нацвалюты, удерживая ее от ослабления. К тому же цены на нефть достаточно уверенно держатся в зоне 83–85 долларов за баррель Brent. По нашим оценкам, в ближайшее время доллар может двигаться в пределах 93,5–96,5 рубля», — дал прогноз Бахтин.

Источник: 1prime.ru.