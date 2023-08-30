Отстирываем любые пятна: поднимается шапка из пены и все выбивает из ткани

Есть очень действенный и нереально простой способ отстирывания любых видов загрязнений с одежды и текстиля.

Вы будете удивлены, но любые пятна отойдут благодаря пенной шапке, которую образовывает сода под действием перекиси водорода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Налейте в небольшой тазик кипяток, погрузите туда вещь, которую нужно отстирать, насыпьте туда пару столовых ложек соды. Обильно полейте перекисью.

Вы увидите пенную реакцию, подождите, когда она закончится. Далее простирайте вещь.

Результат будет просто волшебный — ни одного пятнышка!

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».