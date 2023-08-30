Белая тушь: какие варианты есть у мейкапа с таким продуктом

Рианна. Фото: Global Look Press

Воспользуйтесь этими рекомендациями при создании макияжа.

Стало известно, как можно использовать белую тушь в макияже.

Во-первых, можно наносись белый вариант под черный как базу. Белая тушь поможет получить объем, о котором ты всегда мечтала.

Во-вторых, белая тушь позволит создать эффект «морозного макияжа».

Можно нанести белую тушь только на кончики ресниц, а остальной объем подчеркнуть черной тушью. Таким образом удастся дополнить любой образ.

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В-третьих, белая тушь пригодится для яркого эффекта. Например, с таким макияжем будет уместно появиться на необычной вечеринке с броским дресс-кодом. Об этом заявили в thevoicemag.ru.

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