«Как минимум еще пять»: что будет с зарплатой врачей

Стало известно об увеличении заработной платы врачам.
Эксперт поделилась изменениями, которые затронут сферу медицины и ее работников.
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«Квалификационную категорию, обязательную для специалистов, подтверждают и присваивают в том числе и на федеральном уровне. Требования при этом довольно жесткие, а вот размер выплат за нее в каждом регионе разный», — отметила эксперт.
«Если в самом бедном регионе сейчас оклад у врача десять тысяч, то новая система оплаты прибавит ему как минимум еще пять, потому что МРОТ с каждым годом растет», — заявили в pnp.ru.