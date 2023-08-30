Станут прекрасными избранниками: кто из знаков обожает чистоту

Иногда знак зодиака рассказывает не только о характере, но и чистоплотности людей.
К слову, самыми хозяйственными мужчинами, которые обожают чистоту, являются Тельцы, Девы, Весы и Рыбы.
Тельцы не терпят, чтобы их одежду и другие вещи трогали. Так как их могут замарать.
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Девы просто рождены, чтобы быть аккуратными и чистоплотными.
А Весы и вовсе заставят вас убираться, если увидят, как вы ставите пятно на одежду.
Рыбы обожают влажную уборку. Для них важно мыть не только себя, но и все вокруг. Об этом рассказали в sibkray.ru.