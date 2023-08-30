Без этого теперь не попасть в поезд: новые правила РЖД

Поезд. Фото: Global Look Press 

Эксперты рассказали о новых условиях перевозчика.

Стало известно, что с первого сентября РЖД меняет некоторые правила перевозок.

К слову, среди новых требований оказались соблюдения пассажирами безопасности на транспорте.

В случае отказа от прохождения досмотра на входе на железнодорожные объекты, пассажиры не будут допущены к ним.

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Также будет запрещено использовать музыкальные инструменты и электронику во время поездки. Правило не затронет слуховые аппараты и наушники. Новые правила начнут действовать с первого сентября. Об этом рассказали в ria.ru.

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