Без этого теперь не попасть в поезд: новые правила РЖД

Стало известно, что с первого сентября РЖД меняет некоторые правила перевозок.
К слову, среди новых требований оказались соблюдения пассажирами безопасности на транспорте.
В случае отказа от прохождения досмотра на входе на железнодорожные объекты, пассажиры не будут допущены к ним.
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Также будет запрещено использовать музыкальные инструменты и электронику во время поездки. Правило не затронет слуховые аппараты и наушники. Новые правила начнут действовать с первого сентября. Об этом рассказали в ria.ru.