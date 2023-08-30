Осень раньше времени: в каком регионе ожидаются обильные осадки

Стало известно, где в России холодная осень наступит раньше времени.
Согласно данным синоптиков, осень на Дальнем Востоке придет раньше обычного.
Активный южный циклон станет причиной плохой погоды на восточном конце России.
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В Хабаровском крае, Еврейской автономной области, на Сахалине, Курилах и Камчатке уже стали заметны отголоски такого прогноза. Однако наиболее сильные осадки ожидаются в Приморском крае. В этой местности прогнозируют до 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в meteoinfo.ru.