Осень раньше времени: в каком регионе ожидаются обильные осадки

Активный южный циклон станет причиной плохой погоды на восточном конце России.

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В Хабаровском крае, Еврейской автономной области, на Сахалине, Курилах и Камчатке уже стали заметны отголоски такого прогноза. Однако наиболее сильные осадки ожидаются в Приморском крае. В этой местности прогнозируют до 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в meteoinfo.ru.