Два вида подкормки на конец лета: что делать с капустой перед сентябрем

Стало известно, как ухаживать за капустой в конце лета.

Опытные дачники знают, что приближение осени – не повод забывать про участок. Важно правильно позаботиться о культурах после жаркого времени года.

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Не забывайте о правильной подкормке капусты. Растение важно обработать раствором сернокислого калия.

В десяти литрах воды стоит развести около 30 граммов удобрения. И на каждый кустик стоит потратить один-два литра раствора. Лить подкормку необходимо под корень.