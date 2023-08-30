Два вида подкормки на конец лета: что делать с капустой перед сентябрем

Стало известно, как ухаживать за капустой в конце лета.
Опытные дачники знают, что приближение осени – не повод забывать про участок. Важно правильно позаботиться о культурах после жаркого времени года.
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Не забывайте о правильной подкормке капусты. Растение важно обработать раствором сернокислого калия.
В десяти литрах воды стоит развести около 30 граммов удобрения. И на каждый кустик стоит потратить один-два литра раствора. Лить подкормку необходимо под корень.
Еще можно использовать раствор суперфосфата и сульфата калия.
На десять литров воды возьмите столовую ложку суперфосфата и чайную ложку сульфата калия.
Но стоит помнить, что суперфосфат плохо растворяется в холодной воде. Поэтому эксперт посоветовал предварительно растворить его в небольшом количестве горячей воды. Об этом сообщили в belnovosti.by.