Два вида подкормки на конец лета: что делать с капустой перед сентябрем

Капуста. Фото: Global Look Press

Ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных поделилась полезной информацией.

Стало известно, как ухаживать за капустой в конце лета.

Опытные дачники знают, что приближение осени – не повод забывать про участок. Важно правильно позаботиться о культурах после жаркого времени года.

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Не забывайте о правильной подкормке капусты. Растение важно обработать раствором сернокислого калия. 

В десяти литрах воды стоит развести около 30 граммов удобрения. И на каждый кустик стоит потратить один-два литра раствора. Лить подкормку необходимо под корень.

Еще можно использовать раствор суперфосфата и сульфата калия. 

На десять литров воды возьмите столовую ложку суперфосфата и чайную ложку сульфата калия.

Но стоит помнить, что суперфосфат плохо растворяется в холодной воде. Поэтому эксперт посоветовал предварительно растворить его в небольшом количестве горячей воды. Об этом сообщили в belnovosti.by.

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