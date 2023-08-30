Помогут скотч и бумажный конверт: как просверлить отверстие в стене без генеральной уборки после

Чтобы обезопасить себя от распространения пыли во время работы с инструментами, используйте эти две простые вещи. Речь идет о малярном скотче и бумажном конверте.
Опытные ремонтники знают, как защитить себя от пыли, пока сверлишь отверстие в стене. Они берут малярный скотч и бумажный конверт. Из этих предметов важно изготовить элементарную конструкцию.
Раскрытый конверт располагают под тем местом, где планируется сверлить.
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Так пыль будет залетать в конверт. А его уже можно будет отклеить и выкинуть в мусорное ведро. Об этом сообщили в techinsider.ru.
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