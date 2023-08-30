Помогут скотч и бумажный конверт: как просверлить отверстие в стене без генеральной уборки после

Чтобы обезопасить себя от распространения пыли во время работы с инструментами, используйте эти две простые вещи. Речь идет о малярном скотче и бумажном конверте.

Опытные ремонтники знают, как защитить себя от пыли, пока сверлишь отверстие в стене. Они берут малярный скотч и бумажный конверт. Из этих предметов важно изготовить элементарную конструкцию.