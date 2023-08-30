Будьте аккуратнее: как избежать покупки некачественной косметики на Wildberries

Эксперт рассказала, как избежать покупки некачественной косметики на маркетплейсах.
Мастер по прическам Ольга Горбунова отметила, что подделки со временем становится труднее узнавать.
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«Продавцы не всегда проходят проверку подлинности и контроль качества продукции. Часто встречаются поддельные продукты, которые могут содержать опасные ингредиенты и вызывать аллергические реакции или раздражения кожи. Подделки становятся все более совершенными и сложными для распознавания», – отметила специалист.
«Чтобы минимизировать риски при покупке косметики, рекомендую всегда покупать у проверенных и надежных продавцов с хорошей репутацией, читать отзывы покупателей и избегать слишком низких цен», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.