Подойдут даже помятые: как сделать домашнюю пасту из помидоров

Стало известно, как приготовить томатную пасту из помятых помидоров.

Многие дачники предпочитают использовать законсервированные помидоры для приготовления томатной пасты. Возьмите шесть килограммов помидоров. Помятые тоже подойдут. И можно приступать к приготовлению пасты.

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Помидоры нарезаются на небольшие дольки и отправляются в кастрюлю. Важно поставить ее на средний огонь. После того, как томаты выделят сок и закипят, их нужно варить еще полчаса. Не забудьте удалить образовавшуюся пену.