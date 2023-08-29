Подойдут даже помятые: как сделать домашнюю пасту из помидоров

Стало известно, как приготовить томатную пасту из помятых помидоров.
Многие дачники предпочитают использовать законсервированные помидоры для приготовления томатной пасты. Возьмите шесть килограммов помидоров. Помятые тоже подойдут. И можно приступать к приготовлению пасты.
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Помидоры нарезаются на небольшие дольки и отправляются в кастрюлю. Важно поставить ее на средний огонь. После того, как томаты выделят сок и закипят, их нужно варить еще полчаса. Не забудьте удалить образовавшуюся пену.
Затем массу необходимо перелить на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. И потом стоит вернуть помидоры обратно в кастрюлю, измельчить их с помощью погружного блендера и пропустить через мелкое сито. Не забудьте положить четыре слоя марли на емкость и еще раз процедить пасту. Далее оставьте ее на два часа.
Из шести килограммов помидоров получится около одного с половиной килограмма томатной пасты. Ее можно сохранить, заморозив в маленьких формочках, либо уложить в банки. Об этом рассказали в Дзен-канале «Все будет вкусно!».