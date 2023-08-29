Финальная подкормка для лилий: внесите этот состав в сентябре, иначе растения не перенесут морозы

Лилии хорошо переносят зиму. Поэтому садоводы редко выкапывают луковицы из земли. Однако даже этому неприхотливому цветку нужна помощь, чтобы набраться сил перед холодным периодом.

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Вам не придется тратиться на дорогие питательные составы. Удобрение можно смешать самостоятельно. Необходимые ингредиенты найдутся почти у любого дачника.

Рецепт простой. Возьмите 10 литров отстоявшейся воды и добавьте в нее 1 большую ложку суперфосфата и 1,5 ложки калимагнезии. Доведите состав до однородного состояния и используйте для полива под корень.

Если все сделать в соответствии с этой инструкцией, растения без проблем переживут даже самые лютые морозы.

Источник: издание belnovosti.by