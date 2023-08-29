Голубая Луна изменит жизни этих трех знаков зодиака: одарит богатством и любовью

Тельцы ощутят гармонию. Они наконец-то будут чувствовать настоящее доверие в отношениях со своей второй половинкой, а также их союз станет крепче. Конфликтов больше не будет, так как каждый будет наполнен чувством благодарности.

Близнецы почувствуют себя уверенными и сильными. Они осознают, какие цели надо ставить, и возьмут инициативу в свои руки. Не исключено, что появится желание построить дом с партнером или устроить увлекательное путешествие. Стоит объединить цели, чтобы почувствовать силу и любовь.

«Доверьтесь друг другу и начните реализовывать этот план», – советуют астрологи.

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А вот Девам надо начать превращать проговоренные с партнером слова в действия. Полнолуние наделит решимостью и даст больше сил.