Голубая Луна изменит жизни этих трех знаков зодиака: одарит богатством и любовью

Это лето станет знаменательным. В августе уже было полнолуние, а 30 сентября произойдет второе. Эксперты отмечают, что будет Голубая Луна. Это явление случается раз в 2-3 года. Астрологи признались, что оно таит в себе особое влияние и пробуждает особые энергии. Эксперты говорят, что эта Голубая Луна повлияет на все знаки зодиака, но три из них получат самые большие подарки судьбы.
Тельцы ощутят гармонию. Они наконец-то будут чувствовать настоящее доверие в отношениях со своей второй половинкой, а также их союз станет крепче. Конфликтов больше не будет, так как каждый будет наполнен чувством благодарности.
Близнецы почувствуют себя уверенными и сильными. Они осознают, какие цели надо ставить, и возьмут инициативу в свои руки. Не исключено, что появится желание построить дом с партнером или устроить увлекательное путешествие. Стоит объединить цели, чтобы почувствовать силу и любовь.
«Доверьтесь друг другу и начните реализовывать этот план», – советуют астрологи.
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А вот Девам надо начать превращать проговоренные с партнером слова в действия. Полнолуние наделит решимостью и даст больше сил.
«Возьмите инициативу на себя, и вы приведете вас обоих к успеху, станете катализатором долгосрочных перемен. На работе вы также сможете создать более гармоничную среду», – отмечают эксперты.