Чем полить розы осенью, чтобы они мощно цвели в новом году, — рецепт суперподкормки

Чтобы розовые кусты благополучно пережили зимние холода и порадовали крупными бутонами в новом сезоне, нужно подкормить их дважды за осень.

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Если цветы облетели в начале сентября, то первую порцию удобрений следует внести в конце первого осеннего месяца. А вторую — в начале октября.

Питательную смесь можно приготовить самостоятельно. Все просто. Возьмите 16 граммов монофосфата и 15 граммов суперфосфата. Растворите их в 10 литрах воды и используйте получившийся состав для полива. Этого объема хватит на клумбу размером около 5 м².

Источник: издание belnovosti.by