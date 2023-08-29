Удалите эту часть малины до наступления холодов: спустя год будете собирать сочную и сладкую ягоду ведрами

Многие дачники ждут урожая, но забывают, что потом растениям тоже нужен уход. Иначе плодов потом можно просто не увидеть. После сбора малины кусты также надо подготовить к зимовке и следующему сезону. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что необходимо сделать с культурой перед наступлением первых заморозков.
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По словам специалиста, малине обязательно надо провести процедуру прореживания в конце дачного сезона. Часть кустиков нужно удалять, так как на зиму достаточно оставить всего три побега. Если так сделать, то в следующем году растение начнет цвести гораздо быстрее.
А вот удобрения вносить на грядки надо весной. Подкормку следует выбирать на основе азота и нитратов.
«Если оставите мощное растение и весной дадите комплексную подкормку, организуете полив по мере необходимости, то малина должна быть хорошей», — советует агроном, пишет сайт «Городовой».