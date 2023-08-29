Удалите эту часть малины до наступления холодов: спустя год будете собирать сочную и сладкую ягоду ведрами

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Дачникам напомнили, что в конце сезона нельзя оставлять кусты малины без внимания.

Многие дачники ждут урожая, но забывают, что потом растениям тоже нужен уход. Иначе плодов потом можно просто не увидеть. После сбора малины кусты также надо подготовить к зимовке и следующему сезону. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что необходимо сделать с культурой перед наступлением первых заморозков.

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По словам специалиста, малине обязательно надо провести процедуру прореживания в конце дачного сезона. Часть кустиков нужно удалять, так как на зиму достаточно оставить всего три побега. Если так сделать, то в следующем году растение начнет цвести гораздо быстрее.

А вот удобрения вносить на грядки надо весной. Подкормку следует выбирать на основе азота и нитратов.

«Если оставите мощное растение и весной дадите комплексную подкормку, организуете полив по мере необходимости, то малина должна быть хорошей», — советует агроном, пишет сайт «Городовой».

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