Удалите эту часть малины до наступления холодов: спустя год будете собирать сочную и сладкую ягоду ведрами

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По словам специалиста, малине обязательно надо провести процедуру прореживания в конце дачного сезона. Часть кустиков нужно удалять, так как на зиму достаточно оставить всего три побега. Если так сделать, то в следующем году растение начнет цвести гораздо быстрее.

А вот удобрения вносить на грядки надо весной. Подкормку следует выбирать на основе азота и нитратов.