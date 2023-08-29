Удобряем сливу правильно: внесите этот состав в сентябре — получите рекордный урожай в новом году

Начинающие садоводы допускают одну и ту же ошибку: они напрочь забывают подкормить плодовые деревья после плодоношения. А потом не могут понять, почему снижается урожайность.

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Все просто. Запомните раз и навсегда. Почки на будущий год закладываются осенью. Поэтому нет ничего важнее сентябрьской подкормки. Удобрения нужно подбирать исходя из потребностей той или иной культуры.

Например, слива сейчас нуждается в фосфоре и калии. Чтобы приготовить питательный состав, нужно смешать 10 литров воды с 35 граммами сульфата калия и 20 граммами двойного суперфосфата.

Получившуюся жидкость следует вносить методом полива. Этого объема хватит на участок размером в 1 м².

Кроме того, необходимо помнить о том, что сливовые деревья не любят кислый грунт. Поэтому рекомендуется раз в 5 лет заделывать в приствольный круг известь-пушонку. На 1 м² почвы нужно брать 500 граммов извести.

Источник: tut-news.ru