Смородина обожает эту подкормку: вносим до 10 сентября — собираем двойной урожай в новом сезоне

Опытные садоводы-огородники уже давно уяснили, что плодоношение смородины и крыжовника напрямую зависит от осенней подкормки. Если обеспечить кустарники необходимыми питательными веществами, то можно запросто собрать двойной урожай ягоды в новом сезоне.

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В сентябре смородина и крыжовник испытывают потребность в фосфоре и калии. Чтобы подпитать кусты этими полезными элементами, нужно взять 2 столовые ложки суперфосфата и 15 граммов сернокислого калия. Получившуюся смесь необходимо заделать в землю на глубину около 10 сантиметров.

Если все сделать правильно, кустарники отлично перенесут зимние морозы и, без сомнения, отблагодарят вас роскошным урожаем в будущем году.

Источник: издание belnovosti.by