Завтра все может резко измениться: объявлен самый новый курс доллара

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Стало известно, на какой цифре остановилась американская валюта на торгах.

Торги на Московской валютной бирже завершились. В этот вторник, 29 августа, рубль немного подешевел к доллару, евро и юаню. 

Курс доллара, по данным на 19:00 московского времени (к закрытию), повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.

Но уже завтра все может измениться.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, финансовые аналитики считают, что курс доллара к концу года вновь может взлететь до 100 рублей. 

В сентябре же, по прогнозам аналитиков, американская валюта будет торговаться в пределах 91–97 рублей.

По материалам 1prime.ru

Читайте также