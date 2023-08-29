Завтра все может резко измениться: объявлен самый новый курс доллара

Торги на Московской валютной бирже завершились. В этот вторник, 29 августа, рубль немного подешевел к доллару, евро и юаню.

Курс доллара, по данным на 19:00 московского времени (к закрытию), повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.

Но уже завтра все может измениться.

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