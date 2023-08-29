Следующие сто лет станут тяжелыми: ученые напугали новым прогнозом на будущее

Многие люди за последние три года пережили такие вещи, как пандемию, кризис, а также столкнулись в природными катаклизмами. Однако следующее столетие может стать катастрофичным для жизни на Земле.

Канадские ученые предупредили, что если раньше численность населения увеличивалась, то вскоре ситуация может кардинально измениться. Работники университета Западного Онтарио поделились ужасающим прогнозом на будущее.