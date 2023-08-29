Следующие сто лет станут тяжелыми: ученые напугали новым прогнозом на будущее

Многие люди за последние три года пережили такие вещи, как пандемию, кризис, а также столкнулись в природными катаклизмами. Однако следующее столетие может стать катастрофичным для жизни на Земле.
Канадские ученые предупредили, что если раньше численность населения увеличивалась, то вскоре ситуация может кардинально измениться. Работники университета Западного Онтарио поделились ужасающим прогнозом на будущее.
«Эксперты, оценив темпы глобального потепления, пришли к выводу, что уже скоро каждые 1 тысячу парниковых выбросов от сжигания ископаемого топлива вызовут один преждевременный летальный исход», – пояснили они.
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К слову, ранее американские ученые из Университета штата Вашингтон дали похожий прогноз. Они считают, что к 2200 году население Земли достигнет 10,4 млн человек.
По словам экспертов, вероятные потери из-за парниковой эмиссии в следующем столетии составят около 10% от общей численности человечества к тому времени, об этом пишет RadioKP.ru.