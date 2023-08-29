Воняет из раковины? Засыпьте эту специю в сливное отверстие и подождите — запах быстро исчезнет

Если из кухонной раковины стало вонять, это значит, пора прочистить трубы от частичек пищи. Но не спешите раскручивать сифон. Это вовсе необязательно. Проблему можно устранить без лишних хлопот. Советские хозяйки решали вопрос с помощью популярной специи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Речь идет о поваренной соли. Инструкция простая. Засыпьте несколько ложек продукта прямо в сливное отверстие. Затем влейте сюда же пол-литра кипятка и займитесь своими делами.

Через 4 часа соль сделает свое дело. Вы будете в диком восторге: вонь пропадет, словно ее и не было. Повторяйте этот трюк по мере необходимости. Он абсолютно безопасен для труб из любого материала.

Источник: gorodovoy.ru