Яблочный пирог на скорую руку: смешаете за 15 минут — съедите за минуту

Сезон яблок в самом разгаре. Если у вас имеется приличный запас этих фруктов, не ждите, когда они начнут покрываться плесенью. Лучше испеките пирог на сковороде. Духовка не нужна! Готовка не отнимет много времени и сил: смешаете все за 15 минут.

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Вам потребуется: 400 граммов яблок, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, щепотка соли, 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки растительного масла, 160 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя и 10 граммов сливочного масла.

Соедините в глубокой емкости яйца, соль и сахар. Доведите смесь до однородного состояния с помощью миксера. Влейте в миску растительное масло, добавьте сметану. Пропустите муку и разрыхлитель через сито. Хорошенько все перемешайте и займитесь яблоками.

Удалите семечки из фруктов и нарежьте их мелким кубиком. Добавьте яблоки в тесто и приступайте к выпеканию.

Смажьте дно сковороды сливочным маслом. Заполните посудину тестом. Накройте ее крышкой и поставьте на огонь ниже среднего. Подождите 25 минут. Переверните пирог на другую сторону и выпекайте его еще 10 минут.

Готовый десерт можно украсить сахарной пудрой и корицей. От этого он станет еще вкуснее.

Источник: souspark.ru