Просто наносим ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучивается сам собой: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Чтобы нейтрализовать неприятный запах пота из-под мышек, вовсе не обязательно использовать дезодорант. Можно обойтись другими, более натуральными средствами.
Например, яблочным уксусом. Его применяли еще наши бабушки и прабабушки. Яблочный уксус обладает антисептическим действием. Он препятствует размножению бактерий, которые и являются источником неприятного запаха из-под мышек.
Налейте немного яблочного уксуса в мисочку и смочите в нем ватный тампон. Затем протрите подмышки и оставьте до полного высыхания. Неприятный запах пота через некоторое время после начала использования яблочного уксуса исчезнет.
По материалам womanshape.ru