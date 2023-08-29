Просто наносим ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучивается сам собой: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Налейте немного яблочного уксуса в мисочку и смочите в нем ватный тампон. Затем протрите подмышки и оставьте до полного высыхания. Неприятный запах пота через некоторое время после начала использования яблочного уксуса исчезнет.

По материалам womanshape.ru