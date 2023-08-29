Просто наносим ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучивается сам собой: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто решил отказаться от использования дезодорантов и антиперспирантов в уходе за собой.

Чтобы нейтрализовать неприятный запах пота из-под мышек, вовсе не обязательно использовать дезодорант. Можно обойтись другими, более натуральными средствами.

Например, яблочным уксусом. Его применяли еще наши бабушки и прабабушки. Яблочный уксус обладает антисептическим действием. Он препятствует размножению бактерий, которые и являются источником неприятного запаха из-под мышек.

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Налейте немного яблочного уксуса в мисочку и смочите в нем ватный тампон. Затем протрите подмышки и оставьте до полного высыхания. Неприятный запах пота через некоторое время после начала использования яблочного уксуса исчезнет.

По материалам womanshape.ru

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