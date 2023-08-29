Получатся золотистые и хрустящие: как приготовить вкусные драники — все намного проще, чем вы думали

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Так чтобы приготовить это блюдо, стоит добавить лук в массу драников. Это улучшит их вкус. Однако лук надо для начала обжарить. Не стоит забывать про сметану, которая поможет избежать потемнения драников и придать им золотистый цвет. А если дома не нашлось сметаны, то ее можно заменить молоком.

Еще кулинары подчеркивают, что перед готовкой картофель желательно избавить от лишнего крахмала. Для этого уже очищенные плоды надо на 10 минут замочить в воде. Получившуюся массу картофеля также следует отжать от лишней влаги перед жаркой, об этом пишут «БелНовости».