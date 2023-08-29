Дачники хранят морковь и картошку только так: примените эти хитрости — результат превзойдет ожидания

Многие отказываются покупать много картошки и морковки, так как не знают, как их хранить. Они достаточно быстро портятся, если не создать определенные условия. Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала, как сделать так, чтобы эти овощи и даже лук дольше хранились. По словам эксперта, тут нужно сделать лишь одно — снизить интенсивность «дыхания».