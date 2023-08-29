Крупное событие: стал известен курс доллара на первое сентября — осень начнется грустно

Рубль на Московской валютной бирже снижается в цене по отношению к основным валютам - евро, доллару и юаню.
Курс доллара, по данным на 17:12 московского времени, повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля.
Финансовые эксперты считают, что в отсутствие крупных событий, доллар к началу сентября будет торговаться диапазоне 91 - 97 рублей.
То есть, осень начнется довольно грустно для тех, кто планировал приобрести доллары. Курс будет довольно высоким.
«В ближайшее время крупных событий, которые могут значительно повлиять на котировки, не предвидится. Вероятно, курсы валют закрепятся в новых диапазонах: 91–97 за доллар, 100–106 за евро, 12,50–13,50 за юань», - считает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
По материалам Life.ru