Крупное событие: стал известен курс доллара на первое сентября — осень начнется грустно

Рубль на Московской валютной бирже снижается в цене по отношению к основным валютам - евро, доллару и юаню.

Курс доллара, по данным на 17:12 московского времени, повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля.

Финансовые эксперты считают, что в отсутствие крупных событий, доллар к началу сентября будет торговаться диапазоне 91 - 97 рублей.

То есть, осень начнется довольно грустно для тех, кто планировал приобрести доллары. Курс будет довольно высоким.

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