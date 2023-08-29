Российские регионы окажутся под водой к 1 сентября: Вильфанд предупредил о сильных потопах

Метеоролог отметил, что причиной бедствия могут стать интенсивные дожди, которые не прекращаются в вышеперечисленных регионах РФ. Обильные осадки могут привести к потопу и навредить домам, которые находятся в пониженных местах или низко к пойме, пишет Lenta.ru.

Тем временем, режим ЧС введен в городе Артем Приморского края из-за наводнения. Проливные дожди уже подтопили жилье, есть переливы на дорогах.

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В Хасанском районе из-за наводнения обрушилось 2 моста, а дороги превратились в реки. В регион направлены 50 спасателей МЧС из Камчатки и Хабаровска. Ожидается, что в ближайшие два дня из-за ливней подъем уровня воды составит 0,5–1,5 м.