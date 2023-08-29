Ускорьте созревание помидоров, не потратив денег: эффект от этого чудо-метода заставит ахнуть

Фото: freepik.com

Эксперты дали совет дачникам, которые заметили, что томаты еще зеленые, а сезон уже кончается.

Многие дачники сталкиваются с тем, что на носу сентябрь и холода, а помидоры на грядках еще зеленые. Потерять весь урожай никто не хочет. При этом уже может не быть денег на покупку подкормок, которые могли бы помочь в такой ситуации. Агрономы признались, что можно воспользоваться проверенными методами, которые не потребуют вложения денег.

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Сначала нужно направить все питательные вещества к плодам. Для этого нужно сделать простое действие —  легонько потянуть куст на себя, чтобы корни немного надорвались.

Также надо удалить с кистей новые бутоны. Дело в том, что они уже не успеют превратиться в полноценные овощи, поэтому растению просто не стоит тратить силы на их рост.

Еще есть один совет — можно прищипнуть верхушки саженцев. По данным ogorod.ru, сделать это следует над пятой кистью.

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