Ускорьте созревание помидоров, не потратив денег: эффект от этого чудо-метода заставит ахнуть

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Сначала нужно направить все питательные вещества к плодам. Для этого нужно сделать простое действие — легонько потянуть куст на себя, чтобы корни немного надорвались.

Также надо удалить с кистей новые бутоны. Дело в том, что они уже не успеют превратиться в полноценные овощи, поэтому растению просто не стоит тратить силы на их рост.

Еще есть один совет — можно прищипнуть верхушки саженцев. По данным ogorod.ru, сделать это следует над пятой кистью.