Быстрая закуска из кабачков на зиму: получается в миллион раз вкуснее надоевшей икры — простой рецепт

Собрали богатый урожай кабачков? Не спешите раздавать овощи соседям. Лучше приготовьте потрясающую закуску на зиму. Это не займет много времени.

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Вам понадобится: 1,5 килограмма кабачков, 750 граммов томатов, 500 граммов болгарского перца, 250 граммов моркови, 250 граммов репчатого лука, половина головки чеснока, 250 миллилитров воды, 100 миллилитров растительного масла, 50 миллилитров уксуса 9%, половина столовой ложки соли, 3 столовые ложки сахара и свежая петрушка.

Для начала измельчите томаты с помощью блендера. Остальные овощи нарежьте так, как вам удобно. Поместите пюре из помидоров в кастрюлю, добавьте в него воду, сахар, соль, лук, морковь и перец. Доведите жидкость до кипения.

Подождите 10 минут и забросьте в емкость кабачки. Засеките еще 10 минут. Когда время пройдет, влейте масло и уксус, добавьте чеснок, а еще через пару минут всыпьте зелень. Подержите овощи на плите еще две минуты и разложите закуску по стерильным банкам.

Источник: Дзен-канал «Зеленые истории»