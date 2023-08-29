Вот сколько нужно сыпать порошка в стиралку: ни граммом больше, иначе мыло осядет на вещах

Многие хозяйки даже не задумываются о том, сколько нужно брать порошка при машинной стирке. Они засыпают средство, что называется «на глазок», а потом удивляются тому, что на одежде остаются белые разводы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Знакомая ситуация? Если ответ утвердительный, то знайте: это не машинка плохая, а вы используете слишком много порошка. Уменьшите количество средства для стирки, и проблема решится сама собой.

Запомните раз и навсегда: на один килограмм сухого белья нужно брать всего 25 граммов порошка. В некоторых случаях расход средства можно увеличить в 2 раза. Например, когда жесткость воды превышает нормальные показатели.

Источник: Дзен-канал Марины Жуковой