Просто налейте это на ватный диск и идите в ванную — надоевшая плесень сразу исчезнет

Многие сталкиваются с такой проблемой, как плесень. Она появляется в ванной комнате и в душевых кабинах. А если втирка между плитками в ванной почернела, то это очень сильно портит вид. Опытные домохозяйки нашли гениальный лайфхак, который помогает решить проблемы без лишних усилий.
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Нужно взять отбеливатель. Рекомендуют налить немного средства на ватные диски и просто положить их на проблемное место. Отбеливатель будет «работать» в течение нескольких часов. В это время можно занять уборкой в других комнатах.
Потом останется легким движением руки убрать остатки загрязнений. От плесени не останется и следа, сообщает Express.co.uk.