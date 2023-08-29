Просто налейте это на ватный диск и идите в ванную — надоевшая плесень сразу исчезнет

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Нужно взять отбеливатель. Рекомендуют налить немного средства на ватные диски и просто положить их на проблемное место. Отбеливатель будет «работать» в течение нескольких часов. В это время можно занять уборкой в других комнатах.

Потом останется легким движением руки убрать остатки загрязнений. От плесени не останется и следа, сообщает Express.co.uk.