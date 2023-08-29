Осенняя подкормка самая важная: угостите яблоню этим составом до 10 сентября — урожайность вырастет вдвое

Как известно, яблони и груши закладывают почки на будущий год в конце августа — начале сентября. В это время им нужно много ресурсов. Если проигнорировать потребности деревьев, то урожайность в новом сезоне снизится. А если обеспечить их всем необходимым, количество плодов может увеличится вдвое.

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Чтобы простимулировать плодовые деревья, нужно смешать удобрение из суперфосфата и золы. На участок, равный одному квадратному метру, следует взять 30 граммов первого средства и горсть несгоревших остатков древесины.

Подкормка заделывается в почву: сразу после обильного полива. Кроме этого, не будет лишнем опрыскать деревья гуминовым удобрением. Для его приготовления нужно взять 5 граммов порошка на 10 литров воды.

Источник: vm.ru