Посадите эти многолетники в сентябре: через год клумба превратит дачу в райский сад

Многие дачники любят украшать участки цветущими растениями. Грядки с помидорами, огурцами и капустой приносят урожай. Но также хочется, чтобы дача выглядела ухоженно и красиво. Поэтому многолетники так популярны. Садовод Ирина Корсакова рассказала, какие растения нужно успеть посадить в сентябре. Эти цветы на следующий год превратят клумбу в райский сад.
По словам эксперта, в начале осени самое время, чтобы посадить пионы. Они как раз успеют дать небольшие корешки, а это гарантия для того, чтобы укоренение прошло успешно. Также пиретрум, флоксы, корейские хризантемы можно посадить даже позже. Но стоит учесть, что если их посадить в начале сентября, то благодаря солнечной погоде посадки пройдут легче.
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Агроном добавила, что некоторыми растениями лучше всего заниматься уже под конец осени. В противном случае они погибнут во время холодов.
«Под зиму можно посадить такие летники, как астры, агератум, маргаритки, календула, но эти мероприятия желательно перенести на более позднюю осень, чтобы семена не пошли в рост и погибли в зимнюю стужу», — пояснила Корсакова, пишет портал «А теперь внимание!».