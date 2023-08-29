Посадите эти многолетники в сентябре: через год клумба превратит дачу в райский сад

По словам эксперта, в начале осени самое время, чтобы посадить пионы. Они как раз успеют дать небольшие корешки, а это гарантия для того, чтобы укоренение прошло успешно. Также пиретрум, флоксы, корейские хризантемы можно посадить даже позже. Но стоит учесть, что если их посадить в начале сентября, то благодаря солнечной погоде посадки пройдут легче.

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Агроном добавила, что некоторыми растениями лучше всего заниматься уже под конец осени. В противном случае они погибнут во время холодов.